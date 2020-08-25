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В Киеве пьяный военный на авто тяжело травмировал трех девушек-курсанток: первые подробности и фото с места ЧП

19:55 25 августа 2020
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В Киеве случилось страшное ДТП на территории военного колледжа на ул. Зоологической. Водитель «Тойоты Приус» сел за руль пьяным и на территории воинской части наехал на трех девушек, стоявших у входа в здание. Курсантки перед началом учебного года пришли в учебное заведение, чтобы получить форму.

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Все три девушки после удара машиной получили тяжелые переломы. По информации ДТП.Киев. которую подтверждает источник «ФАКТОВ», одну из пострадавших готовят к ампутации ног.

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Девушки доставлены в военный госпиталь, а водителя задержали. 46-летний военный выглядел нетрезвым, а позже экспертиза подтвердила алкогольное опьянение.

Как сообщает полиция Киева, расследованием будет заниматься военная прокуратура. Статья УК предусматривает для водителя до восьми лет лишения свободы.

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Напомним, пьяное вождение продолжает лидировать среди причин ДТП в Украине. Так, в Винницкой области пьяная женщина за рулем сбила четверых детей. А в Киеве пьяный водитель мусоровоза переехал женщину с ребенком.

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