В Киеве пьяный военный на авто тяжело травмировал трех девушек-курсанток: первые подробности и фото с места ЧП

В Киеве случилось страшное ДТП на территории военного колледжа на ул. Зоологической. Водитель «Тойоты Приус» сел за руль пьяным и на территории воинской части наехал на трех девушек, стоявших у входа в здание. Курсантки перед началом учебного года пришли в учебное заведение, чтобы получить форму.

Все три девушки после удара машиной получили тяжелые переломы. По информации ДТП.Киев. которую подтверждает источник «ФАКТОВ», одну из пострадавших готовят к ампутации ног.

Девушки доставлены в военный госпиталь, а водителя задержали. 46-летний военный выглядел нетрезвым, а позже экспертиза подтвердила алкогольное опьянение.

Как сообщает полиция Киева, расследованием будет заниматься военная прокуратура. Статья УК предусматривает для водителя до восьми лет лишения свободы.

Напомним, пьяное вождение продолжает лидировать среди причин ДТП в Украине. Так, в Винницкой области пьяная женщина за рулем сбила четверых детей. А в Киеве пьяный водитель мусоровоза переехал женщину с ребенком.

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