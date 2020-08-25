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Происшествия

На Херсонщине горит Национальный природный парк "Нижнеднепровский": в сети появилось видео сильнейшего пожара

22:19 25 августа 2020
пожар

В Херсонской области горит национальный природный парк «Нижнеднепровский». Под угрозой многие виды краснокнижной флоры и фауны. Сотрудники заповедника считают, что пожар возник не случайно. Скорее всего, как это часто случается в весенне-летнем сезоне, некие лица подожгли сухой камыш, и огонь легко распространился по прибрежной зоне.

Как сообщил сотрудник НПП «Нижнеднепровский» Владимир Янчук, горящий камыш был замечен в районе поселка Велетенское Белозерского района

Обширная территория выгорела в районе озера Гнилуха. Там нет возможностей для подъезда пожарного транспорта и тушения огня.

Напомним, ранее поджоги сухостоя привели к масштабному пожару в природном парке Одесской области. Выгорели около десяти гектаров территории.

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