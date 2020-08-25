- 23:30 Ястремская на турнире в Нью-Йорке уступила экс-первой ракетке мира
- 23:20 Таиланд откроет для туристов Пхукет, но выдвинул условия
- 23:19 Луческу выиграл у «Шахтера» первую дуэль во главе «Динамо»: видеообзор матча за Суперкубок Украины
- 23:12 От прокуратуры требуют наказать авторов идеи сине-желтой сцены на праздновании Дня независимости
- 22:55 Стал известен возможный соперник «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов
- 22:19 На Херсонщине горит Национальный природный парк "Нижнеднепровский": в сети появилось видео сильнейшего пожара
- 22:04 «Шахтер» – «Динамо» — 1:3: онлайн-трансляция поединка за Суперкубок Украины, видео голов
- 21:59 Протестующие в Минске устроили перформанс с тысячами фонариков: впечатляющее видео
- 21:26 "Вы — настоящие герои!": тяжело переболевший коронавирусом Сакварелидзе обратился к врачам
- 21:06 Подозреваемых в убийстве Шеремета будут судить присяжные: названа дата
- 20:40 На Донбассе в результате обстрела боевиков ранен комбат морских пехотинцев
- 20:21 Где и когда смотреть онлайн «Шахтер» — «Динамо»: расписание трансляций матча за Суперкубок Украины
На Херсонщине горит Национальный природный парк "Нижнеднепровский": в сети появилось видео сильнейшего пожара
В Херсонской области горит национальный природный парк «Нижнеднепровский». Под угрозой многие виды краснокнижной флоры и фауны. Сотрудники заповедника считают, что пожар возник не случайно. Скорее всего, как это часто случается в весенне-летнем сезоне, некие лица подожгли сухой камыш, и огонь легко распространился по прибрежной зоне.
Как сообщил сотрудник НПП «Нижнеднепровский» Владимир Янчук, горящий камыш был замечен в районе поселка Велетенское Белозерского района
Обширная территория выгорела в районе озера Гнилуха. Там нет возможностей для подъезда пожарного транспорта и тушения огня.
Напомним, ранее поджоги сухостоя привели к масштабному пожару в природном парке Одесской области. Выгорели около десяти гектаров территории.234
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
От прокуратуры требуют наказать авторов идеи сине-желтой сцены на праздновании Дня независимости (фото)
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт
Ветер: 0 м/с C
Давление: 741 мм