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Задушил и бросил за диван: в Киеве американец зверски расправился с матерью пятерых детей
Прошлой ночью в Киеве произошло дикое преступление, которое было совершено в стиле не самых лучших зарубежных детективов: американец по имени Майк задушил украинку, мать пятерых детей.
Об этом пишет «Киев оперативный».
Сообщается, что иностранец снимал на улице Филатова квартиру, куда к нему ночью сутенер привел проститутку. Когда та не вышла спустя несколько часов, сутенер решил ее спасать, но дверь ему никто не открывал.
Принеся из машины набор инструментов, мужчина попытался «долбать» дверь. Его действия не увенчались успехом, и утром соседи (очевидно, привыкшие к шуму в квартире, и не обращающие ночью на него внимания), вызвали полицию.
Тогда из-за двери послышался голос Майкла, который начал просить о помощи. Говорил, что ему плохо, что он задыхается и ему надо в больницу.
В результате поднятого шума к квартире прибыли ее хозяева с документами на недвижимость и бойцы МЧС, которые вскрыли дверь.
Иностранца увезла «скорая», а хозяева обнаружили за диваном труп проститутки. Оказалось, что американец задушил женщину.
Впоследствии выяснилось, что Майк из больницы сбежал, и его задержали в аэропорту (вероятно, карантин не мешал ему свободно передвигаться между странами).
А убитой проституткой оказалась мать 5-х детей, говорится в сообщении.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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