Изъяли "кайфа" на 15 млн гривен: в Киеве разоблачили "понаехавших" наркодилеров

В Киеве силовики задержали двух наркодилеров-уроженцев Днепропетровской и Черкасской областей, которые не только «освоились» в Киеве, но и наладили в столичном регионе выращивание и сбыт «популярного» наркотика — марихуаны.

Об этом сообщили в полиции Киева.

«Следственным управлением столичной полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачена группа граждан, в состав которой входили уроженцы Днепропетровской и Черкасской областей. Двое мужчин осуществляли незаконные посевы и выращивали коноплю с целью изготовления особо опасного наркотического средства — каннабиса», — говорится в сообщении.

Сбывали правонарушители каннабис в столице, а также в Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Во время обысков по местам их проживания полиция изъяла 50 кг марихуаны и ликвидировала посевы растений конопли в количестве почти 700 штук.

В ценах «черного рынка» стоимость изъятого «товара» составляет 15 миллионов гривен

Мужчины задержаны. Им объявлено подозрение по ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) УК Украины.

Судом им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Полтавщие была задержана группа полицейских, занимавшихся выращиванием конопли на продажу.

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