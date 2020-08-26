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Изъяли "кайфа" на 15 млн гривен: в Киеве разоблачили "понаехавших" наркодилеров
В Киеве силовики задержали двух наркодилеров-уроженцев Днепропетровской и Черкасской областей, которые не только «освоились» в Киеве, но и наладили в столичном регионе выращивание и сбыт «популярного» наркотика — марихуаны.
Об этом сообщили в полиции Киева.
«Следственным управлением столичной полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачена группа граждан, в состав которой входили уроженцы Днепропетровской и Черкасской областей. Двое мужчин осуществляли незаконные посевы и выращивали коноплю с целью изготовления особо опасного наркотического средства — каннабиса», — говорится в сообщении.
Сбывали правонарушители каннабис в столице, а также в Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях.
Во время обысков по местам их проживания полиция изъяла 50 кг марихуаны и ликвидировала посевы растений конопли в количестве почти 700 штук.
В ценах «черного рынка» стоимость изъятого «товара» составляет 15 миллионов гривен
Мужчины задержаны. Им объявлено подозрение по ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) УК Украины.
Судом им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Полтавщие была задержана группа полицейских, занимавшихся выращиванием конопли на продажу.32
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