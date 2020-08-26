27.30 / 27.55 32.00 / 32.40
Киев: +15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Искусаны голова и спина: овчарка едва не загрызла пятилетнего мальчика на Днепропетровщине (видео)

8:18 26 августа 2020
собака

В Украине новый случай нападения собаки на ребенка. На этот раз пострадал пятилетний мальчик в Днепропетровской области. На него накинулась и искусала овчарка.

Инцидент случился 23 августа в городе Подгородное. Мать ребенка рассказывает, что мальчик с друзьями гулял на улице, а собака выбежала со двора, накинулась на ребенка, повалила его на землю и укусила в ногу, за спину и за голову.

В городской группе Подгородного в Facebook женщина поделилась, что собака не первый раз бегает без присмотра, да и в этом случае ребенка спасла счастливая случайность: вмешался сосед и отогнал пса. Хозяева животного оттаскивать питомца от ребенка не спешили.

Семья пострадавшего ребенка написала заявление в полицию. Хозяину агрессивной собаки грозит штраф, возможно и изъятие пса.

Мальчик тем временем остается в больнице в отделении нейрохирургии и пробудет там до конца недели. «Под наркозом ребенку обработали все раны, зашили, сделали пластику, первичную хирургическую обработку. Психологическое состояние нормализовалось», — заявил в эфире ТСН начальник хирургической службы детской областной больницы Сергей Инюшин.

Напомним, агрессию по отношению к детям могут проявлять собаки самых разных пород. Так, в Днепре ребенка искусал стаффордширский терьер. А в Тернополе на мальчика напала собака хаски.

113

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

памятник Гиви

Сеть озадачил памятник ликвидированному террористу Гиви в Донецке

собака

Искусаны голова и спина: овчарка едва не загрызла пятилетнего мальчика на Днепропетровщине (видео)

Убийство на Филатова

Задушил и бросил за диван: в Киеве американец зверски расправился с матерью пятерых детей, подрабатывавшей проституцией

Пиво

Опасно даже в малых количествах: мужчин предупредили о напитке, который превращает их в женщин (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер