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Искусаны голова и спина: овчарка едва не загрызла пятилетнего мальчика на Днепропетровщине (видео)
В Украине новый случай нападения собаки на ребенка. На этот раз пострадал пятилетний мальчик в Днепропетровской области. На него накинулась и искусала овчарка.
Инцидент случился 23 августа в городе Подгородное. Мать ребенка рассказывает, что мальчик с друзьями гулял на улице, а собака выбежала со двора, накинулась на ребенка, повалила его на землю и укусила в ногу, за спину и за голову.
В городской группе Подгородного в Facebook женщина поделилась, что собака не первый раз бегает без присмотра, да и в этом случае ребенка спасла счастливая случайность: вмешался сосед и отогнал пса. Хозяева животного оттаскивать питомца от ребенка не спешили.
Семья пострадавшего ребенка написала заявление в полицию. Хозяину агрессивной собаки грозит штраф, возможно и изъятие пса.
Мальчик тем временем остается в больнице в отделении нейрохирургии и пробудет там до конца недели. «Под наркозом ребенку обработали все раны, зашили, сделали пластику, первичную хирургическую обработку. Психологическое состояние нормализовалось», — заявил в эфире ТСН начальник хирургической службы детской областной больницы Сергей Инюшин.
Напомним, агрессию по отношению к детям могут проявлять собаки самых разных пород. Так, в Днепре ребенка искусал стаффордширский терьер. А в Тернополе на мальчика напала собака хаски.113
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