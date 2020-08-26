Пьяный майор сбил курсанток в Киеве: пострадавшим девушкам ампутировали ноги

Во вторник, 25 августа, нетрезвый военнослужащий на автомобиле сбил трех курсанток на территории военного колледжа в Киеве. Пострадавших госпитализировали в военный госпиталь столицы.

Волонтер Наталья Воронкова, принимавшая пострадавших в госпитале, сообщила, что двум курсанткам ампутировали по одной ноге, а третья находится в тяжелом состоянии — ее оперируют.

По данным ТСН, 46-летний майор был за рулем в нетрезвом состоянии. Он не справился с управлением и совершил наезд на трех студенток-медиков военного вуза, которые стояли у здания. ДТП произошло на территории военного колледжа, расположенного на улице Зоологической.

Офицеру грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель мусоровоза наехал на женщину, которая везла в коляске 2-летнего ребенка.

597

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter