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Пьяный майор сбил курсанток в Киеве: пострадавшим девушкам ампутировали ноги
Во вторник, 25 августа, нетрезвый военнослужащий на автомобиле сбил трех курсанток на территории военного колледжа в Киеве. Пострадавших госпитализировали в военный госпиталь столицы.
Волонтер Наталья Воронкова, принимавшая пострадавших в госпитале, сообщила, что двум курсанткам ампутировали по одной ноге, а третья находится в тяжелом состоянии — ее оперируют.
По данным ТСН, 46-летний майор был за рулем в нетрезвом состоянии. Он не справился с управлением и совершил наезд на трех студенток-медиков военного вуза, которые стояли у здания. ДТП произошло на территории военного колледжа, расположенного на улице Зоологической.
Офицеру грозит до восьми лет лишения свободы.
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