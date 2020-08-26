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Происшествия

Поджог авто «Схем»: полиция поймала подозреваемого (фото)

9:59 26 августа 2020
поджог

Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля, который использовала съемочная группа программы «Схемы». Поджог был совершен ночью 16 августа в городе Бровары под Киевом.

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Как сообщает МВД, подозреваемым оказался житель Луганской области. При обыске у него были обнаружены зажигательные шашки. Изъята одежда, которая может подтвердить причастность мужчины к преступлению.

обыск

обыск

обыск

Напомним, сожженный автомобиль принадлежал броварчанину Борису Мазуру. Машина использовалась журналистами «Схем» для съемки ряда резонансных сюжетов о кортежах и о незаконном использовании спецномеров.

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Поджог авто «Схем»: полиция поймала подозреваемого (фото)

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