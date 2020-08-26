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Непогода оставила без света населенные пункты в четырех областях: фото и видео стихии
От разбушевавшейся стихии 25 августа пострадали не только жители Винницы. В четырех областях ветром были оборваны электропровода, и 139 сел и поселков остались без света. Бригады облэнерго сообщают о проблемах с электроснабжением в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях.
По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в Житомире после грозы центральная часть города «поплыла». Видео опубликовал Аkександр Шевчук в Facebook.
Ливневки оказались не готовы справиться с мощным потоком воды.
В Винницкой области спасатели продолжают осушать затопленные дворы и убирают поваленные стихией деревья.
Улицы областного центра превратились в непроходимые водные преграды.
Напомним, синоптики ожидают, что 26 августа дожди пройдут местами и будут кратковременными, а днем позже новый атмосферный фронт принесет в Украину обильные осадки.18
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