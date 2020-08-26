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Происшествия

Непогода оставила без света населенные пункты в четырех областях: фото и видео стихии

10:22 26 августа 2020
непогода

От разбушевавшейся стихии 25 августа пострадали не только жители Винницы. В четырех областях ветром были оборваны электропровода, и 139 сел и поселков остались без света. Бригады облэнерго сообщают о проблемах с электроснабжением в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в Житомире после грозы центральная часть города «поплыла». Видео опубликовал Аkександр Шевчук в Facebook.

Ливневки оказались не готовы справиться с мощным потоком воды.

В Винницкой области спасатели продолжают осушать затопленные дворы и убирают поваленные стихией деревья.

спасатели

Улицы областного центра превратились в непроходимые водные преграды.

Напомним, синоптики ожидают, что 26 августа дожди пройдут местами и будут кратковременными, а днем позже новый атмосферный фронт принесет в Украину обильные осадки.

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