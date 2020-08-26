Взрыв в общежитии учебного центра "Десна": двое пострадавших находятся в коме

После взрыва в общежитии учебного центра «Десна» двое пострадавших до сих пор остаются в тяжелом состоянии в военном госпитале. Военнослужащий и раненая девушка переведены в медикаментозную кому. Пациентку прооперировали.

Как сообщили представители «Десны», третья пострадавшая — девушка-военнослужащая — получила травму глаза. За пациенткой также наблюдают врачи Главного военного госпиталя.

Напомним, по предварительным данным, в общежитии взорвалась граната РГД-5. Ближе всего к месту взрыва находились трое военнослужащих и пришедшая в гости гражданская девушка. Один военный погиб, трое человек получили травмы. Причиной взрыва следствие называет грубое нарушение правил безопасности.

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