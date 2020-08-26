27.29 / 27.53 32.01 / 32.47
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Героический поступок: предприниматель и спортсмен из Тернополя Юрий Сенив спас поле от пожара (ВИДЕО)

14:37 26 августа 2020
горит стерня
Алина ДРОНОВА, специально для ФАКТОВ

Профессиональный спортсмен из Тернополя Юрий Сенив вместе с командой помог спасателям Тернопольщины потушить пожар на нескольких десятках гектаров, вызванный поджогом. На видео преследования неизвестной женщины, которая подожгла стерню на сельскохозяйственном поле и сбежала от ответственности, уехав на тракторе с мужем, которое Сенив опубликовал на своей странице в Facebook, обратил внимание телеведущий Сергей Руденко.

«Мы вместе с пожарными потратили несколько часов, чтобы погасить вашу воскресную прихоть. … А говорят, на Тернопольщине в воскресенье никто не работает! Кстати, со страха женщина убегала с такой скоростью, что я не смог ее догнать. А говорят, в Украине нет профессиональных бегунов. А ее муж, как „настоящий мужик“, убежал за рулем своего трактора», — написал Сенив.

Телеведущий Сергей Руденко на своей странице в соцсети прокомментировал видео поджога, опубликованное Сенивым.

«4 месяца назад Верховная Рада повысила штрафы за сжигание сухой травы и стерни на полях. Теперь максимальное наказание — 153 тыс. грн. Друзья, а есть статистика, сколько по новым правилам заплатили поджигатели? Просто интересно, останавливает ли поджигателей высокий штраф? Или даже штрафы не могут остановить тех, кто не только загрязняет атмосферу, но и ставит под угрозу лесополосы, хозяйства и дома других людей? Я, откровенно скажу, не понимаю, что должно быть в голове тех, кто тянется за спичками и создает настоящие проблемы для окружающей среды», — написал Сергей Руденко.

Ведущий задается вопросом, до каких пор в Украине будут сжигать сухую траву и стерню ?

«Вместе с друзьями и пожарными тушили огонь. Они, несомненно, молодцы и герои, потому как неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не Юрий и его друзья. Что должно произойти, чтобы люди опомнились?» — сказал Руденко.

В конце видео Сенив отметил, что пожар все же удалось потушить совместными усилиями местных активистов и спасательной бригады ГСЧС.

О Юрии Сениве известно, что он профессиональный спортсмен, многократный призер и победитель по фри-файту, смешанным единоборствам и таиландскому боксу, в частности является тренером по таиландскому боксу, вице-президентом Тернопольской областных федерации смешанных единоборств ММА и федерации таиландского бокса. Также занимается предпринимательской деятельностью в сфере весового контроля, недвижимости, ресторанного бизнеса.

53

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

карантин

Карантин в Украине продлили до 1 ноября

Граница

Украина закроет границы для иностранцев до конца сентября

Ольга Фреймут

Стала известна судьба больной коронавирусом Оли Фреймут на "Танцях з зірками"

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева рассказала, кто заменит ее в "Время и Стекло"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер