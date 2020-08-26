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Героический поступок: предприниматель и спортсмен из Тернополя Юрий Сенив спас поле от пожара (ВИДЕО)
Профессиональный спортсмен из Тернополя Юрий Сенив вместе с командой помог спасателям Тернопольщины потушить пожар на нескольких десятках гектаров, вызванный поджогом. На видео преследования неизвестной женщины, которая подожгла стерню на сельскохозяйственном поле и сбежала от ответственности, уехав на тракторе с мужем, которое Сенив опубликовал на своей странице в Facebook, обратил внимание телеведущий Сергей Руденко.
«Мы вместе с пожарными потратили несколько часов, чтобы погасить вашу воскресную прихоть. … А говорят, на Тернопольщине в воскресенье никто не работает! Кстати, со страха женщина убегала с такой скоростью, что я не смог ее догнать. А говорят, в Украине нет профессиональных бегунов. А ее муж, как „настоящий мужик“, убежал за рулем своего трактора», — написал Сенив.
Телеведущий Сергей Руденко на своей странице в соцсети прокомментировал видео поджога, опубликованное Сенивым.
«4 месяца назад Верховная Рада повысила штрафы за сжигание сухой травы и стерни на полях. Теперь максимальное наказание — 153 тыс. грн. Друзья, а есть статистика, сколько по новым правилам заплатили поджигатели? Просто интересно, останавливает ли поджигателей высокий штраф? Или даже штрафы не могут остановить тех, кто не только загрязняет атмосферу, но и ставит под угрозу лесополосы, хозяйства и дома других людей? Я, откровенно скажу, не понимаю, что должно быть в голове тех, кто тянется за спичками и создает настоящие проблемы для окружающей среды», — написал Сергей Руденко.
Ведущий задается вопросом, до каких пор в Украине будут сжигать сухую траву и стерню ?
«Вместе с друзьями и пожарными тушили огонь. Они, несомненно, молодцы и герои, потому как неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не Юрий и его друзья. Что должно произойти, чтобы люди опомнились?» — сказал Руденко.
В конце видео Сенив отметил, что пожар все же удалось потушить совместными усилиями местных активистов и спасательной бригады ГСЧС.
О Юрии Сениве известно, что он профессиональный спортсмен, многократный призер и победитель по фри-файту, смешанным единоборствам и таиландскому боксу, в частности является тренером по таиландскому боксу, вице-президентом Тернопольской областных федерации смешанных единоборств ММА и федерации таиландского бокса. Также занимается предпринимательской деятельностью в сфере весового контроля, недвижимости, ресторанного бизнеса.53
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