Появились данные о военном, сбившем курсанток в Киеве

В Киеве выяснились подробности о водителе, сбившем 25 августа на территории воинской части Киевского гарнизона троих курсанток. Владелец «Тойоты» оказался 46-летний военным в звании майора, а родом он из города Прилуки Черниговской области.

Как сообщает ТСН, ранее мужчина служил в воинской части. Сейчас автовладельца задержали. После того, как экспертиза подтвердила опьянение, гражданину грозит до восьми лет тюрьмы за тяжкие телесные повреждения.

Напомним, трое курсанток, оказавшиеся под колесами автомобиля, получили тяжелые переломы ног. Двоим пострадавшим пришлось ампутировать ногу. Третья находится в тяжелом состоянии.



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