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Происшествия

Эпопея с Delfi закончилась: скандальный танкер подняли и поставили на киль (фото, видео)

15:09 26 августа 2020
танкер Delfi

Сегодня скандально известный танкер Delfi, потерпевший крушение на одесском пляже «Дельфин» осенью прошлого года, поставлен на ровный киль. Работы выполнила компания «Краншип», задействовав в операции четыре единицы флота — мощный плавкран «Атлас-4», основные буксиры «DiamondN» и «TopazN», а также вспомогательный буксир «Авант».

Как отметили в администрации Одесского морского порта, за последние две недели практически с нуля выполнен колоссальный объем работ, в частности по разбору каменной гряды, на которой лежал танкер, очистке отсеков судна от наносов песка и прочего.

Параллельно проводилась зачистка внутренних помещений танкера от остатков нефтепродуктов с использованием специальной гидравлической установки-нефтеловушки LamorLPP.

По словам начальника администрации порта Руслана Сахаутдинова, порядка 15 человек ежедневно работали непосредственно на танкере, под водой и на надводной его части. В ходе работ привлекались и дополнительные специалисты. Каждые 2−3 суток проводились мозговые штурмы по анализу выполненного и корректировки планов с привлечением конструкторов, практиков, ученых.

Собственно викренивание корпуса аварийного судна на ровный киль осуществлялось двумя буксирами — «DiamondN» и «TopazN». Для равномерного разнесения усилий буксиров на как можно большую площадь тонкого борту старого судна (возраст танкера — 50 лет) на его корпус наварили специально изготовленные стальные фермы.

Координация работы осуществлялась с борта плавкрана «Атлас 4», на котором базируется оперативный штаб операции. На месте работ также следил за экологической обстановкой и был готов к ликвидации возможных аварийных разливов экипаж многофункционального нефтемусоросборщика — теплохода Sea Ant.

В дальнейшем проведут герметизацию ряда отсеков и соответствующий ремонт, что обеспечит плавучесть судна. Затем его отбуксируют с пляжа с помощью понтона и плавкрана.

Напомним, ранее уже предпринималась попытка поднять аварийное судно, из которого регулярно в море выливались нефтепродукты, но она не увенчалась успехом.


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