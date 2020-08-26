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Заставляли людей работать бесплатно и держали в жутких условиях: под Днепром разоблачили «реабилитационные центры» (фото, видео)
В Днепропетровской области полиция освободила 172 человека. Их содержали в «реабилитационных центрах», где заставляли бесплатно выполнять черновые работы. Ранее «рабов» освободили на Херсонщине.
Как сообщает пресс-служба Нацпорлиции, группа лиц вербовала и удерживала в «реабилитационных центрах» людей с инвалидностью, пожилых людей, лиц с алкогольной или наркотической зависимостью. Их заставляли выполнять черновые работы в городе Днепр. При этом оплату получали злоумышленники.
От трудовой эксплуатации правоохранители освободили 172 человека — сейчас они находятся под наблюдением медиков и работников соцслужб. Задержаны девять граждан, причастных к совершению уголовного преступления. Изъяты вещественные доказательства, указывающие на их противоправную деятельность.
Ранее сообщалось, что в Закарпатье людей с инвалидностью превращали в попрошаек.182
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