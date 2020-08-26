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На КПВВ под видом волонтеров действуют аферисты, которых "крышуют" боевики, — Госпогранслужба (видео)
Украинские пограничники предупредили о мошенниках, действующих у КПВВ на Донбассе — они под видом «волонтеров» навязывают свои платные услуги по установке мобильного приложения «Дій дома».Напомним, в конце июля Украина оставлила в силе правило самоизоляции при въезде на контролируемую властями страны территорию гражданами из отдельных регионов Донецкой и Луганской областей.
По оперативной информации Госпогранслужбы, боевики пропускают этих лиц в т.н. «серую зону» под видом граждан, которые следуют через линию разграничения.
При этом карантинные ограничения, введенные оккупантами, на этих аферистов не распространяются и они беспрепятственно возвращаются на временно оккупированную территорию. Таким образом, действуя «под крышей» российских наемников, эти люди, которые называют себя «волонтерами», выискивают доверчивых людей неподалеку от блокпоста оккупантов.
В связи с этим в Госпогранслужбе обратили внимание, что украинские пограничники готовы помочь с установкой приложения «Дій вдома», а их услуги являются бесплатными.
Напомним, оккупанты регулярно блокируют работу пункта пропуска «Новотроицкое» в Донецкой области, мотивируя это высокой заболеваемостью COVID-19 в Украине.59
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