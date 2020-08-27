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Под Киевом группа подростков попала в смертельное ДТП: первые подробности и фото с места трагедии
В среду, 26 августа, в городе Березань Киевской области произошло трагическое ДТП, в котором двое молодых людей погибли, а еще три человека получили травмы и были госпитализированы. Несколькими днями ранее под Киевом на Житомирской трассе погиб капитан полиции Иван Подольский.
Об аварии в Березани сообщили в областном управлении Нацполиции.
Согласно информации правоохранителей, водитель автомобиля «Chevrolet» не справился с управлением и «допустил столкновение с бетонным забором домовладения».
В тот момент в машине находились водитель и четверо пассажиров, все — местные жители.
«20-летний водитель и 15-летняя пассажирка от полученных травм погибли на месте происшествия, еще трое пассажиров 17 и 19 лет получили многочисленные травмы. Их госпитализировали в медицинское учреждение», — сказано в сообщении полиции.
Уточняется, что по данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Начато досудебное расследование.
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