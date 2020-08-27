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Смертельное ДТП на Львовщине: двое людей погибли, один мужчина серьезно травмирован (фото)
Вечером в среду, 26 августа, в Турковском районе Львовской области в аварии погибли два человека — пешеход, которого сбил микроавтобус, и пассажир. Ранее, в воскресенье, 23 августа в Бродах Львовской области произошло смертельное ДТП, в котором пострадали дети.
Об инциденте сообщили в областном управлении Нацполиции.
Уточняется, что ДТП произошло около 19:15 в поселке Бориня.
«Как установили правоохранители, водитель Opel, 53-летний местный житель, на повороте не справился с управлением, совершил наезд на пешехода, который двигался по обочине, после чего автомобиль съехал в кювет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 58-летний пешеход скончался в карете скорой по дороге в больницу.
Сам водитель авто получил травмы, его доставили в больницу. Все участники ДТП — местные жители.
На месте происшествия работают следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины.
По факту возбуждено уголовное производство по ч.3. ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы от пяти до десяти лет.
Водитель микроавтобуса задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
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