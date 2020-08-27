Силой затолкали в авто: в сети сообщили о похищении мужчины в Киеве (видео)

В ночь на 27 августа в Киеве произошло ЧП — неизвестные силой затолкали в машину мужчину и увезли в неизвестном направлении. Напомним, в начале июля в Черновцах трое неизвестных сначала избили мужчину, а затем силой затащили потерпевшего в багажник автомобиля ВАЗ 2106 светлого цвета.

Потерпевший сопротивлялся и кричал, однако похитители оказались сильнее.

Преступление попало на камеру случайных свидетелей.

Инцидент произошел на проспекте Голосеевский, сообщает Киев Оперативный.

В Киеве объявлен план «Перехват».

Напомним, в День Независимости в Полтаве иностранец под наркотиками угнал машину с женщиной и двумя детьми. Его удалось задержать после того, как похититель не справился с управлением авто и врезался в отбойник.

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