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Силой затолкали в авто: в сети сообщили о похищении мужчины в Киеве (видео)
В ночь на 27 августа в Киеве произошло ЧП — неизвестные силой затолкали в машину мужчину и увезли в неизвестном направлении. Напомним, в начале июля в Черновцах трое неизвестных сначала избили мужчину, а затем силой затащили потерпевшего в багажник автомобиля ВАЗ 2106 светлого цвета.
Потерпевший сопротивлялся и кричал, однако похитители оказались сильнее.
Преступление попало на камеру случайных свидетелей.
Инцидент произошел на проспекте Голосеевский, сообщает Киев Оперативный.
В Киеве объявлен план «Перехват».
Напомним, в День Независимости в Полтаве иностранец под наркотиками угнал машину с женщиной и двумя детьми. Его удалось задержать после того, как похититель не справился с управлением авто и врезался в отбойник.124
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!
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