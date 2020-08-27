В исправительной колонии Кременчуга нашли повешенным подростка

27 августа около 20:00 на станцию скорой помощи в Кременчуге Полтавской области поступил вызов из исправительной колонии. По словам сотрудников спецучреждения, 17-летний осужденный был найден повешенным (ранее в Николаеве обнаружили повешенной 16-летнюю воспитанницу интерната). Следов насильственной смерти медики не обнаружили, поэтому случай предварительно квалифицируется как самоубийство. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Ведется следствие.

Из достоверных источников «ФАКТАМ» стало известно, что парень был родом из Днепропетровской области. Наказание отбывал по двум статьям уголовного кодекса — за разбой и убийство. Суд определил ему наказание в виде лишения свободы на 11 лет. Два года из этого срока он уже отсидел. По словам тех, с кем парень общался, он неоднократно высказывал суицидальные мысли.

Ранее в Краматорске полицейские с трудом предотвратили суицид, поскольку решившая свести счеты с жизнью женщина сопротивлялась изо всех сил, а на Днепропетровщине сотрудники Муниципальной стражи «откачали» повесившуюся самоубийцу.

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