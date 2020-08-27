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Происшествия

Несколько раз ударил, а затем повалил на землю: под Одессой пастух изнасиловал 12-летнего мальчика

13:58 27 августа 2020
изнасиловал мальчика

Дикий случай произошел в Ивановском районе Одесской области. Здесь 23-летний местный житель, выпасавший скот, изнасиловал 12-летнего мальчика (ранее в Шостке мужчина пытался изнасиловать 12-летнюю девочку и убить ее 7-месячную сестру).

О происшествии в полицию сообщила мать потерпевшего, которому тот доверился. По словам мальчика, все случилось на пастбище, где злоумышленник — его знакомый односельчанин — пас скот.

«Он несколько раз ударил меня, а потом повалил и… Чтобы я никому не рассказал, что произошло, он пригрозил мне физической расправой и только затем отпустил», — рассказал потерпевший.

Как сообщили в полиции, оперативники в считанные часы установили место нахождения правонарушителя, на «личном счету» которого уже имеется судимость за имущественные преступления. Вины своей он отрицать не стал.

Следователи объявили ему подозрение по статье «Изнасилование. В рамках начатого досудебного расследования назначен ряд экспертиз. За изнасилование ребенка, не достигшего четырнадцати лет, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Тем временем во Львове за растление мальчика задержали 47-летнего педофила. А на Одесчине 13-летняя девочка стала жертвой отчима, который на протяжении месяца насиловал ее.

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