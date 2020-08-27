Предполагаемого организатора заказного убийства Бабченко объявили в розыск

Шевченковский районный суд Киева принял решение по Вячеславу Пивоварника, которого обвиняют в организации несостоявшегося убийства журналиста Аркадия Бабченко. Суд объявил его в розыск и разрешил задержать.

Как сообщает РБК-Украина, Пивоварнику вменяются госизмена, финансирование терроризма, подготовка теракта и незаконное обращение с оружием и взрывчаткой. Обвинительный акт по этому делу передали в суд еще в ноябре 2018 года.

Однако в августе 2020 года суд установил, что Пивоварник не проживает по месту своей регистрации в городе Чоп Закарпатской области. Его отчим сообщил полиции, что обвиняемый длительное время находится за пределами Украины.

В результате прокуратура попросила суд объявить подсудимого в розыск и разрешить его задержание. Суд удовлетворил это ходатайство.

На время розыска подсудимого суд остановил рассмотрение дела.

Ранее сообщалось, что организатора покушения на Бабченко отпустили из-под стражи.

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