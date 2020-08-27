СБУ "накрыла" крупную финансовую пирамиду, вкладчиками которой были 600 тысяч украинцев (фото)

Сотрудники СБУ заблокировали деятельность финансовой пирамиды, вкладчиками которой стали 600 тысяч человек. Ранее СБУ прекратила действие конвертационного центра для финансирования боевиков «ЛНР».

Оперативники спецслужбы установили, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек и более 100 подконтрольных фирм.

Пирамида действовала с начала 2019 года. За это время организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более 100 тысяч долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество, сообщили в СБУ.

Мошенники заработали на схеме более 250 миллионов долларов.

27 августа правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд наложил арест на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

Фигуранты подозреваются в мошенничестве с финансовыми ресурсами, отмывании доходов, полученных преступным путем.

Напомним, на днях киберспециалисты СБУ блокировали деятельность сети сепаратистских интернет-агитаторов в Донецкой области. А под Херсоном разоблачили шпионскую сеть ФСБ.

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