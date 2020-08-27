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СБУ "накрыла" крупную финансовую пирамиду, вкладчиками которой были 600 тысяч украинцев (фото)

16:06 27 августа 2020
задержание

Сотрудники СБУ заблокировали деятельность финансовой пирамиды, вкладчиками которой стали 600 тысяч человек. Ранее СБУ прекратила действие конвертационного центра для финансирования боевиков «ЛНР».

Оперативники спецслужбы установили, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек и более 100 подконтрольных фирм.

Пирамида действовала с начала 2019 года. За это время организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более 100 тысяч долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество, сообщили в СБУ.

Мошенники заработали на схеме более 250 миллионов долларов.

27 августа правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд наложил арест на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

Фигуранты подозреваются в мошенничестве с финансовыми ресурсами, отмывании доходов, полученных преступным путем.

Напомним, на днях киберспециалисты СБУ блокировали деятельность сети сепаратистских интернет-агитаторов в Донецкой области. А под Херсоном разоблачили шпионскую сеть ФСБ.

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