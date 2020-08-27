На Кировоградщине полицейский избил и пытался изнасиловать девушку

В феврале в одном из сел Кировоградской области сотрудник полиции напал на девушку и нанес ей телесные повреждения. «ФАКТЫ» сообщали, что в Одесской области пастух изнасиловал подростка.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Кировоградской области, следствие установило, что полицейский во внеслужебное время, находясь в нетрезвом состоянии, подвозил на своем автомобиле местную жительницу. Он свернул с дороги и остановил авто, а затем попытался изнасиловать женщину и нанес ей телесные повреждения. На крики девушки к автомобилю подошли местные жители и не дали полицейскому довести задуманное до конца.

После происшествия подозреваемого уволили из органов полиции. При доказательстве вины бывшему правоохранителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что под Одессой девочка обвинила в изнасиловании своего отчима.

311

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter