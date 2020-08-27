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Блэкаут в центре Киева: на Майдане обесточены "Глобус" и "остановились" фонтаны

18:02 27 августа 2020
фонтан

В четверг, 27 августа, в центре Киева обесточены Большой и Малый фонтаны, которые запустили в столице в конце мая. Также без электричества осталась часть ТЦ «Глобус» и прилегающие жилые дома.

Отключение произошло из-за аварии в электросети в районе Майдана Независимости.

В КГГА сообщили, что ориентировочный срок окончания ремонтных работ — 8 часов вечера 27 августа.

Фонтаны на Майдане Независимости также заработают после восстановления электроснабжения.

Напомним, ранее в сети обсуждали, что в Киеве опустили самый большой флаг Украины, который только 22 августа вечером подняли над столицей. По словам коммунальщиков, флаг начал рваться то ли из-за сильного ветра, то ли из-за некачественной ткани. Позже мэр столицы сообщил, что проводились регламентные работы и флаг снова поднят над городом.

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