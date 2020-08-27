Операция «Delfi»: танкер вытаскивали российские буксиры, а его владельца обвинили в контрабанде

Девятимесячная эпопея с нефтеналивным судном Delfi, которое потерпело крушение в Одесской акватории в ноябре 2019 года и «легло на борт» возле городского пляжа «Дельфин» продолжается.

После вчерашней удачной попытки постановки на киль — важной составляющей в процессе последующей эвакуации аварийного теплохода — последовали комментарии чиновников и специалистов морской отрасли.

Выступая на одном из центральных телеканалов (ZIK) министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил: «Владелец судна — компания „Делмар“, одним из конечных бенефициаров которой является гражданин Украины. Они работали под иностранным флагом, более того известно, что они нелегально транспортировали из 12-мильной зоны нефтепродукты».

Чиновник также отметил, что предстоит решить вопрос с дальнейшим правом собственности на это судно. При этом Криклий заявил, что через суд с владельца потребуют покрыть все затраты.

«После того как мы подсчитаем потери, обяжем судовладельца, кроме затрат на подъем и эвакуацию судна и экологических убытков, покрыть все расходы», — подчеркнул глава Мининфраструктуры.

В настоящее время операциями по подъему Delfi занимается (после замены подрядчика) ООО «Краншип» из группы компаний «Transship» — за средства частной стивидорной компании «Бруклин-Киев». Любопытно, что к вчерашней операции по постановке судна на киль были привлечены российские буксиры «Topaz N» и «Diamond N». Оба принадлежат фирме «HENFORD LOGISTICS LIMITED», входящей в группу компаний «Новороссийский морской торговый порт».

Тем временем вдохновленные первой удачей чиновники Администрации морских портов Украины (АМПУ) уже планируют резко сократить сроки «уборки» с побережья танкера. Об этом в четверг, 27 августа, в ходе брифинга заявил руководитель Одесского филиала АМПУ Руслан Сахаутдинов. Он подчеркнул, что речь может идти о семи сутках исключительно благоприятных метеоусловий.

«Это минимальный срок для выполнения достаточно большого объема необходимых подготовительных для будущей транспортировки танкера работ. После удачно выполненной вчера операции по постановке судна на киль водолазы получили возможность обследовать те участки, которые были недоступны ранее», — сказал Сахаутдинов.

Он уточнил, что, в частности, правый борт, на котором все это время лежал Delfi, полностью обнажен: «Сквозь него внутрь судна может пройти лодка». Всю полученную в ходе дальнейшего обследования информацию передадут в конструкторское бюро, после чего будет принято технологическое решение о дальнейшей судьбе танкера.

«Для выполнения всех работ контрактом, заключенным с их исполнителем, предусмотрено 60 дней, но никто не запрещает выполнить их раньше», — отметил чиновник.

Следует заметить, что постановка на «ровный киль» отнюдь не означает, что нынче судно «прочно стоит «на собственных ногах». Все равно имеется крен — от 18 до 30 градусов, но это позволяет проводить обследование корпуса, а также ряд крайне необходимых подготовительных операций.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что Delfi совершал плавания под флагом Молдовы, а его формальным владельцем является компания MISTER DRAKE PC, которая принадлежит бывшему депутату Николаевского областного совета от Партии регионов, бизнесмену Олегу Ковтунову. Как установила Морская администрация, Delfi был исключен из реестра еще в 2018 году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», потерпевшее крушение судно стало местом паломничества у туристов.

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