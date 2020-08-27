27.35 / 27.59 32.07 / 32.53
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Закарпатье будут судить депутата, похитившего семью иностранцев с маленькими детьми

19:43 27 августа 2020
задержание

Полицейские Закарпатской области завершили досудебное расследование по делу о нападении на семью иностранцев. Ранее под Одессой задержали подростков, которые жестоко расправились с иностранным гражданином.

Как сообщили в Нацполиции, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что организатором группы, напавшей на иностранных туристов в Закарпатье, оказался депутат одного из поселковых советов. Преступники отобрали у туристов 7 тысяч долларов США, документы, одежду и мобильные телефоны.

После разбойного нападения иностранцев силой удерживали в подвале. Среди заложников были и двое малолетних детей. Одному из пострадавших удалось сбежать и обратиться за помощью к полицейским.

11 декабря 2019 года полицейские Закарпатской области задержали всех членов группы.

Организатору и двум участникам было сообщено о подозрении по статье «Разбой» и «Незаконное лишение свободы».

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительные акты в отношении организатора и одного из участников направлены в суд. В отношении третьего обвиняемого уже идет судебный процесс.

Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.

Ранее «ФАКТЫ» писали о преступлениях, которые совершают иностранцы на территории Украины, нападая на женщин и людей преклонного возраста.

106

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

танкер Delfi

Операция «Delfi»: танкер вытаскивали российские буксиры, а его владельца обвинили в контрабанде

карантин

Кабмин изменил карантинные зоны: кто теперь в красной

задержание

В Закарпатье будут судить депутата, похитившего семью иностранцев с маленькими детьми

Александр Усик

Названа окончательная дата боя Усик – Чисора

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер