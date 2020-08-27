В Закарпатье будут судить депутата, похитившего семью иностранцев с маленькими детьми

Полицейские Закарпатской области завершили досудебное расследование по делу о нападении на семью иностранцев. Ранее под Одессой задержали подростков, которые жестоко расправились с иностранным гражданином.

Как сообщили в Нацполиции, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что организатором группы, напавшей на иностранных туристов в Закарпатье, оказался депутат одного из поселковых советов. Преступники отобрали у туристов 7 тысяч долларов США, документы, одежду и мобильные телефоны.

После разбойного нападения иностранцев силой удерживали в подвале. Среди заложников были и двое малолетних детей. Одному из пострадавших удалось сбежать и обратиться за помощью к полицейским.

11 декабря 2019 года полицейские Закарпатской области задержали всех членов группы.

Организатору и двум участникам было сообщено о подозрении по статье «Разбой» и «Незаконное лишение свободы».

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительные акты в отношении организатора и одного из участников направлены в суд. В отношении третьего обвиняемого уже идет судебный процесс.

Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.

Ранее «ФАКТЫ» писали о преступлениях, которые совершают иностранцы на территории Украины, нападая на женщин и людей преклонного возраста.

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