На трассе Киев-Харьков расстреляли микроавтобус с людьми: появилась противоречивая информация о погибших (фото, видео)

Вечером в четверг, 27 августа, в районе Люботина Харьковской области неизвестные расстреляли микроавтобус, в котором ехали члены организации «Патриоты- За жизнь». Об этом в Facebook сообщил народный депутат, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

По его информации, два человека убиты, один ранен и один похищен.

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива по факту нападения на микроавтобус обратился к руководству страны, требуя привлечь виновных к ответственности.

На место происшествия выехало руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа. На въезде в город несколько полицейских машин и скорая, а на въезде в город — пробка.

В полиции Харьковской области сообщили, что погибших нет, но есть раненые.

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