Расстрел автобуса с "активистами" на трассе Киев — Харьков: опубликовано новое видео

В сети появилось новое видео с расстрелом автобуса на трассе Киев — Харьков вблизи Люботина.

Как сообщили в полиции Харьковской области, вблизи города Люботин на автодороге неизвестные автомобилем «Мицубиси» заблокировали движение микроавтобуса «Мерседес», в котором ехали представители общественной организации «Патриоты — За жизнь», и заставили его остановиться.

После этого из автомобиля «Мицусиби» вышли несколько человек, из травматического оружия обстреляли микроавтобус и скрылись на своем автомобиле.

Двое активистов получили ранения.

Розыск злоумышленников осуществляется по специальной полицейской операции «Сирена».

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

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