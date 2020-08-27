Спустя два часа после расстрела автобуса с "активистами" ОПЗЖ полиция задержала подозреваемых: Аваков показал их фото

Полиция задержала мужчин, которые заблокировали и расстреляли на трассе Киев-Харьков микроавтобус «Мерседес» с представителями общественной организации «Патриоты — За жизнь». Об этом в Twitter сообщил глава МВД Арсен Аваков.

«Зайки» в ряд — задержаны с мускулами и без мозгов, стрелявших в таких же, ехавших с политических гастролей. Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участвующих в этих провокациях ждет жесткая реакция. Политиканам: посеявший насилие, получит по лбу от державы, без политики", — написал министр.

Молодчиков посадили на землю с поднятыми руками за головой.

Как сообщили в СБУ, нападавших задержали в Красноградском районе Харьковской области.

В «Национальном корпусе» прокомментировали события с расстрелом автобуса ОПЗЖ на трассе Киев-Харьков, уточнив, что «Нацкорпус» и «Азов» выполняют боевые задачи на фронте и не причастны к избиению.





Напомним, вечером 27 августа на трассе Киев-Харьков в районе Люботина расстреляли автобус с представителями ОПЗЖ, в котором ехали 20 человек. Погибших в результате нападения нет. От резиновых пуль 3 пассажира микроавтобуса получили ранения.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали видео с места расстрела автобуса на Харьковщине.

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