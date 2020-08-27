Нападение на автобус на трассе Киев — Харьков: момент атаки попал на видео (18+)

Момент нападения на микроавтобус ОПЗЖ на трассе Киев — Харьков в районе Люботина опубликовал журналист Андрей Павловский.

На ролике видно, как автомобиль «Мицубиси» заблокировал движение на трассе. Из него вышли молодые мужчины и, подбежав к пассажирскому микроавтобусу, стали бить по нему дубинками. Из автобуса вытащили человека и тоже стали избивать. Драка продолжилась на дороге и обочине.

Известно, что в автобусе находились 20 активистов ОПЗЖ.

В СБУ, которая проводила задержание нападавших вместе с Нацполицией, сообщили, что погибших в результате нападения нет. Три пассажира микроавтобуса получили ранения. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Нападавших позже обнаружили и задержали в Красноградском районе Харьковской области.

В Офисе генпрокурора сообщили, что четверо пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения и доставлены в больницу. У пострадавших огнестрельные ранения конечностей и ушибы. По данным полиции, раненых было двое, по информации СБУ — трое.

О задержанных известно, что их было 14 человек.

В свою очередь, Telegram-канал PavlovskyNews, ссылаясь на директора Центра экстренной медицинской помощи Виктора Забашту, пишет о трех пострадавших.

По данным медика, у одного мужчины травма головы, еще один был ранен в область плеча и предплечья, у третьего ушибы. Они доставлены в городскую больницу скорой и неотложной помощи. Мужчинам понадобилась операция.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика и сцены насилия

«ФАКТЫ» публиковали другие видео инцидента возле Люботина на Харьковщине.

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