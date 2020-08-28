На территории Одесского нефтеперерабатывающего завода прогремел взрыв: детали, фото и видео ЧП
Ночью 28 августа в Одессе на территории нефтеперерабатывающего завода прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Причина — возгорание сухостоя. Ранее поджоги сухостоя привели к масштабному пожару в природном парке Одесской области.
«Думская» сообщает, что микрорайон Шкодова Гора, где находится завод, обесточен. Местные жители сообщают о сильном взрыве на территории завода.
По словам очевидцев, ровно в полночь в жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия, а через пять минут люди услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода.
В Одесском областном главке ГСЧС сообщили, что 28 августа в 00:12 ночи поступил звонок о возгорании трансформаторной подстанции на территории нефтеперерабатывающего завода.
На месте происшествия произошло возгорание сухой травы и мусора отдельными ячейками и помещения трансформаторной подстанции.
Через полчаса возгорание сухой травы было ликвидировано на площади 500 м² и был объявлен отбой повышенному рангу вызова. В 2 часа ночи на завод приехали бригады РЭС для ремонта обесточенной подстанции. Горения в помещении не обнаружили.
Погибших и пострадавших нет.
Напомним, несколько дней назад в Херсонской области горел национальный природный парк «Нижнеднепровский».
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