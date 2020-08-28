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Происшествия

На пляже под Харьковом подстрелили 12-летнего мальчика

10:15 28 августа 2020
полиция

В четверг, 27 августа, в поселке Рогань Харьковской области во время отдыха на озере был ранен 12-летний мальчик. В мае прошлого года в Переяславе-Хмельницком пьяные полицейские подстрелили 5-летнего Кирилла Тлявова. Ребенок умер.

Как сообщили в Харьковском областном главке полиции, в Рогане отец с сыном во время отдыха услышали звук, похожий на выстрел. После этого у ребенка заметили ранения в области плеча.

Отец доставил сына в больницу. По словам медиков, состояние здоровья парня удовлетворительное, оперативного вмешательства не требует.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и возможных свидетелей ранения ребенка, а также принимают все необходимые меры по установлению личности злоумышленника и его задержанию.

Человек, ранивший ребенка, может получить до 2-х лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Николаеве во время прогулки с ребенком возле стрельбища полиции женщина получила пулевое ранение.

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