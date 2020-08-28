У станции метро «Вокзальная» в Киеве образовалась огромная очередь (фото)

В Киеве на станции метро «Вокзальная» образовалась огромная очередь в кассу метрополитена, которая достигает несколько сотен человек. Ранее на этой станции возник переполох, когда здесь нашли подозрительную сумку.

Telegram-канал APnews опубликовал видео и фото с места событий. Видно, что люди выстроились в очередь практически до входа в здание Центрального железнодорожного вокзала. Большинство людей в очереди — подростки. Предполагается, что очередь образовалась из-за большого количества абитуриентов, приехавших из регионов.

В четверг, 27 августа, были опубликованы результаты конкурсного отбора на места государственного заказа в вузах. В ближайшие дни будущие студенты должны подать в вузы оригиналы документов.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле станции метро «Шулявская» прогремел взрыв.

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