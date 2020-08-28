Жители Умани не пускали хасидов на место паломничества: опубликовано видео

Ночью 28 августа в Умани, куда съезжаются паломники на праздник Рош ха-Шана, произошел конфликт между хасидами и несколькими местными жителями.

Уманчане не пропускали паломников в район улицы Пушкина, где расположено захоронение цадика Нахмана. Полиция пыталась не допустить столкновений между хасидами и местными.

Как сообщает журналист Андрей Павловский в своем Telegram-канале, конфликт никак не связан с антисимитизмом. Произошел он из-за денег и имущества.

По сообщению одного из хасидов, пишет журналист, ссора случилась на почве бытового конфликта. Приехавший турист не мог попасть в дом, который по его словам, принадлежит ему. Местные же жители утверждают, что это незаконная постройка.

На видео можно заметить паломников, проходящих через кордон уманчан и правоохранителей. Гости города не слушали требования идти назад. Они с большими трудностями преодолевали каждый метр и тянули еще и чемоданы.

Внимание! На видео нецензурная лексика

Местные жители на повышенных тонах обвиняли полицию в бездействии.

Напомним, несколько дней назад Украина запретила въезд иностранцев в страну из-за риска распространения коронавируса. Граждан Израиля, которые не могли подтвердить цель приезда в Украину, пограничники не пропускали через границу в аэропортах и отправляли на родину обратными рейсами.

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