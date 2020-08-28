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Происшествия

Нападение на автобус под Харьковом: стало известно о состоянии пострадавших

11:08 28 августа 2020
в больнице

Пассажиры микроавтобуса, которые получили телесные повреждения во время нападения на микроавтобус на трассе Киев-Харьков вечером 27 августа, находятся в одной из больниц Харькова. Медики оценивают их состояние как стабильное.

Пострадавшим во время нападения были нанесены ранения из травматического оружия. Один мужчина получил черепно-мозговую травму.

«В харьковской больнице скорой и неотложной помощи находятся четверо пострадавших, всем оказана помощь, состояние стабильное — все мужчины пребывают в обычных палатах», — цитирует заместителя главврача больницы харьковский сайт 057.

По информации ГУ НП в Харьковской области, в Красноградском районе были задержаны 14 подозреваемых в нападении на автобус.

«ФАКТЫ» публиковали видео произошедшего на трассе Киев-Харьков возле Люботина.

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