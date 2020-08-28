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Россия экстрадировала в Украину напарника киллера, которого судят в Ровно

11:13 28 августа 2020
Россия экстрадировала в Украину напарника киллера, которого судят в Ровно

Сотрудники правоохранительных органов Российской федерации задержали в 2019 году в Москве находившегося в международном розыске 38-летнего мужчину, причастного к заказному убийству, совершенному в Украине несколько лет назад. На днях россияне в пограничном пункте пропуска «Гоптовка» Харьковской области передали подозреваемого работникам полиции Ровенской области, которые поместили его в СИЗО. Ранее сообщалось о том, что в Польше задержали украинца, разыскиваемого в 190 странах за убийства.

Покушение произошло еще в августе 2016 года — в подъезде одной из многоэтажек Ровно было обнаружено тело 37-летнего работника местного СИЗО с огнестрельными ранениями. Было открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство, совершенное на заказ».

— Во время расследования установлено, что 53-летний убийца, дождавшись в подъезде возвращения своей жертвы домой, восемь раз выстрелил в него из пистолета с глушителем, а затем еще несколько раз ударил его рукояткой по голове, — сообщает ГУ Национальной полиции Ровенской области. — Оружие и восемь гильз он оставил возле трупа.

В это время напарник киллера следил за обстановкой на улице. В его обязанности входило подать сигнал, что жертва зашла в подъезд и не пустить туда других жильцов, которые могли помешать расправе. К покушению готовились несколько месяцев: отслеживали график жизни жертвы, купили оружие. Сразу после преступления злоумышленники уехали в Москву, где получили за «работу» 2 тысячи долларов и 300 тысяч российских рублей. А в Украине они были объявлены в международный розыск.

В ноябре 2016 года во время пересечения государственной границы Украины на территорию России киллера задержали. Он оказался жителем Мариуполя Донецкой области, ранее был дважды судим, в общей сложности отсидел за решеткой 15 лет. Суд над ним в деле убийства работника СИЗО продолжается до сих пор.

Между тем оперативники установили, что напарник убийцы скрывается в Москве, и задержали его, а затем подозреваемый был передан украинской стороне. 27 августа суд удовлетворил ходатайство следователя и выбрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось ранее, Украина выдала Грузии задержанного под Киевом одного из главарей «Исламского государства», а также экстрадировала в США преступника-мультимиллионера.

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