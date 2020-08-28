Чиновник ГСЧС попался на вымогательстве 70 тысяч долларов (фото)

Сотрудники СБУ задержали в Киеве чиновника одного из департаментов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, который вместе с двумя посредниками, получили 70 тысяч долларов США за выдачу разрешительной документации. Ранее СБУ разоблачила взяточников в своем ведомстве.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновник ГСЧС и его сообщники требовали от представителя полиграфического предприятия валюту за выдачу экспертного заключения противопожарного состояния производственного объекта площадью более 5 тысяч кв. м без фактического выезда эксперта, сообщили в спецслужбе.

Кроме того, в прокуратуре Киева уточнили, что посредники склонили того же предпринимателя дать 25 тысяч долларов должностному лицу правоохранительных органов за беспрепятственное ведение бизнеса после получения всей разрешительной документации.

В четверг, 27 августа, после передачи второго транша в сумме 60 тысяч долларов США посредников задержали в одном из ресторанов в центре Киева, а чиновника ГСЧС в его рабочем кабинете.

Во время обыска у последнего обнаружили и изъяли 1,2 тысяч долларов США из первого транша, сообщили в столичной прокуратуре.

Напомним, ранее СБУ задержала на взятке главу комитета КГГА по борьбе с коррупцией.

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