Обещали работу на заводах Coca-Cola и Volkswagen, но доверчивых клиентов там никто не ждал

Больше 60 украинцев, которые искали работу за границей еще до пандемии коронавируса, обманула преступная группа из Винницы. За свои «услуги» мошенники брали с потерпевших от одной до трех тысяч евро. Читайте также: Рабство и проституция: как не стать жертвой мошенников при трудоустройстве за рубежом

Наталья Александровна (имя изменено) тоже стала жертвой аферистов.

— Я увидела красивую рекламу: работа за границей, Евросоюз, Израиль! — рассказала «Фактам» потерпевшая. — Мы с мужем живем без особого достатка. Недавно пережили страшную трагедию — тяжелую болезнь и смерть ближайших родственников. Наши дети — студенты, им надо за что-то учиться и жить. В добавок мой муж-строитель сейчас без работы. Конечно, я набрала номер. Приятный и милый женский голос любезно все рассказал. Я захотела прийти к ним, поговорить детальней. Вот был бы супругу приятный подарок. Тем более он сам искал работу за границей. Там на заработках уже было много наших знакомых. Теперь думаю: почему мы не проконсультировались у них, а я пошла в ту фирму… Как говорят, благими намерениями выстлана дорога в ад.

В офисе был вежливый молодой персонал. Мне красиво рассказывали, показывали документы и лицензии, фотографии. Я прекрасно понимала, что за услуги агентства по трудоустройству нужно платить. Сначала за консультации, потом за оформление документов… Так постепенно и отдала им последние деньги нашей семьи. Надеялась, что если муж поедет за рубеж, то нам все это вернется. Позже рассказала все мужу. Он тоже поверил и ждал.

Злоумышленники не жалели денег на рекламу услуг по трудоустройству

За «нужную» вакансию Наталья Александровна выложила около тысячи долларов. И, как говорит женщина, ее почти год «кормили завтраками»: то документы еще не готовы, то не хватает какой-то справки, то «хозяин не может сейчас принять», то надо еще за что-то заплатить… Когда женщина возмутилась, мол, сколько можно «еще что-то собирать и добирать», вежливость и приветливость менеджеров куда-то испарилась… Естественно, деньги никто так и не вернул, ни на какие заработки ее супруга никто не пригласил. Так что женщина вынуждена была написать заявление в полицию…

— Преступную группу организовал 34-летний ранее судимый за мошенничество житель Винницы. Рецидивист втянул в «дело» и четверых своих знакомых мужчин и женщин… Он создал ряд фирм, которые якобы предоставляли услуги по трудоустройству наших соотечественников за границей, — рассказал «Фактам» начальник управления стратегических расследований Нацполиции в Винницкой области Сергей Малина. — Эти фирмы возглавляли фиктивные директора, члены преступной группы. Один из «директоров» часто играл в офисе роль довольного «клиента», который уже долго работает за границей и очень хорошо зарабатывает.

Организатор лично инструктировал и обучал подчиненных, как морочить голову потерпевшим и выманивать у них деньги. Найдя потенциальную жертву, злоумышленники подписывали с ней фиктивные договоры, якобы подыскивали им вакансии в странах ЕС и Ближнего Востока и «оформляли» все необходимые документы… За свои услуги требовали от тысячи до трех тысяч евро, иногда схожую суму в долларах. Клиентов подыскивали в Винницкой и Черновицкой областях. Все «заработанные» деньги хранил у себя один из членов группы…

— Злоумышленники действовали более двух лет. Не жалели денег на рекламу услуг. Подавали объявления в газеты, группы и сообщества в социальных сетях, расклеивали в людных местах, вокзалах, остановках общественного транспорта листовки и яркие красочные тексты, раздавали прохожим визитки, флаера и материалы. Даже открыли «горячую» телефонную линию, — сообщил «Фактам» представитель прокуратуры Винницкой области Сергей Гупяк. - Возле своего офиса даже установили ряд флагов стран Евросоюза и Ближнего зарубежья — вот, мол, с кем мы работаем.

Интересно, что одна из их фирм даже получила официальную лицензию на право трудоустройства украинцев в Польше, поэтому злоумышленники везде печатали серию и номер лицензии. Еще подозреваемые изготавливали клиентам поддельные ID-карты. Сейчас мы устанавливаем дальше всю преступную цепочку.

Злоумышленники обещали потерпевшим высокооплачиваемую, официальную работу на ведущих предприятиях ЕС — заводах «Coca-Cola», «Milka», «Volkswagen». Но есть свидетельства, что доверчивые клиенты, купившись на сладкие обещания, ехали работать на выбранный завод-гигант и узнавали, что их там никто не ждет. Иногда у людей не было средств, чтобы элементарно вернуться в Украину. Некоторым пришлось наниматься на любую работу в захолустье, чтобы заработать денег на билеты домой…

Всего в резонансном деле есть уже более 60 потерпевших. В основном это люди среднего возраста, из сел и райцентров, по тем или иным причинам безработные. Заявления от потерпевших приходят до сих пор.

Всем пятерым злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении ряда особо тяжких преступлений, в том числе по статье о мошенничестве, совершенном преступной группой. Подозреваемым грозит от пяти до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

— Проведены ряд обысков по месту регистрации фиктивных фирм и мест проживания фигурантов дела, изъяты документы, деньги, другие вещественные доказательства, — сообщил «ФАКТАМ» Сергей Малина. — Винницкий городской суд взял двоих подозреваемых под арест. Еще один сейчас на личном обязательстве. Добавлю, что организатор уже через сутки ареста вышел на свободу, внеся 219 тысяч гривен залога.

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Фото пресс-службы департамента стратегических расследований Нацполиции и прокуратуры Винницкой области.

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