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Происшествия

Пьяный водитель разбил пять авто прямо на глазах у киевских патрульных (фото)

13:44 28 августа 2020
машины

В Киеве водитель с признаками опьянения на Mercedes разбил пять автомобилей. Несколько дней назад пьяный водитель мусоровоза насмерть переехал женщину с ребенком.

Инцидент с элитным авто произошел вечером 27 августа на улице Антоновича, когда полицейские остановили машину, ехавшую по полосе движения общественного транспорта.

После остановки водитель начал выполнять странные маневры — он ездил взад-вперед на глазах у полицейских, сообщили в патрульной полиции.

При проверке документов патрульные заметили у водителя признаки наркотического опьянения. Мужчине предложили пройти осмотр в медучреждении.

Однако водитель стремительно тронулся с места на большой скорости, оставив документы инспекторам, сразу совершил ДТП с двумя машинами, проезжавшими мимо. Проехав до перекрестка, он въехал еще в два припаркованных авто и остановился.

К счастью, обошлось без пострадавших. Проходить освидетельствование на состояние опьянения 46-летний водитель отказался.

Патрульные составили на нарушителя протоколы об административном нарушении.

Несколько дней назад в Киеве пьяный офицер ВСУ на территории воинской части наехал на трех девушек, стоявших у входа в здание. Курсантки получили страшные травмы. Двум из них ампутировали по одной ноге, а третья находится в тяжелом состоянии.

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