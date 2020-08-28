27.37 / 27.60 32.19 / 32.67
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Потасовка с хасидами в Умани: названа причина конфликта

14:45 28 августа 2020
Потасовка

В ночь на пятницу, 28 августа, в Умани произошла потасовка столкновение с участием хасидов, паломничество которых на на Рош ха-Шана просил запретить Израиль.

Как сообщают источники Суспільного, местное население не пускало паломников в Умань. А по словам представителя Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана, конфликт был связан с деньгами.

Хасиды начали строить синагогу возле дома местных жителей. Из-за строительства в доме возникли трещины. Представитель фонда заявил, что хасиды дали деньги на ремонт, но жители потребовали выкупить их здание за один миллион долларов. Из-за этого возник конфликт.

Представитель Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана утверждает, что жители Умани отсняли видео, чтобы спровоцировать конфликт. Открыто криминальное производство.

По данным Нацполиции, группа местных жителей препятствовала иностранцам попасть на территорию домовладения, мотивируя это опасностью распространения коронавируса COVID-19. Также звучали обвинения в незаконном строительстве.

Ранее сообщалось, что жители Умани не пропускали паломников в район улицы Пушкина, где находится захоронение цадика Нахмана.

537

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

марцинкив

"Это политическое решение": мэр Ивано-Франковска, попавшего в красную зону, выдвинул требования к Кабмину и Зеленскому

Александр Лукашенко

Семья Лукашенко вела с американцами переговоры о выезде в США, но получила отказ, — экс-разведчик

Потасовка

Потасовка с хасидами в Умани: названа причина конфликта

Александр Усик

Названа окончательная дата боя Усик – Чисора

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер