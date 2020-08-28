Потасовка с хасидами в Умани: названа причина конфликта

В ночь на пятницу, 28 августа, в Умани произошла потасовка столкновение с участием хасидов, паломничество которых на на Рош ха-Шана просил запретить Израиль.

Как сообщают источники Суспільного, местное население не пускало паломников в Умань. А по словам представителя Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана, конфликт был связан с деньгами.

Хасиды начали строить синагогу возле дома местных жителей. Из-за строительства в доме возникли трещины. Представитель фонда заявил, что хасиды дали деньги на ремонт, но жители потребовали выкупить их здание за один миллион долларов. Из-за этого возник конфликт.

Представитель Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана утверждает, что жители Умани отсняли видео, чтобы спровоцировать конфликт. Открыто криминальное производство.

По данным Нацполиции, группа местных жителей препятствовала иностранцам попасть на территорию домовладения, мотивируя это опасностью распространения коронавируса COVID-19. Также звучали обвинения в незаконном строительстве.

Ранее сообщалось, что жители Умани не пропускали паломников в район улицы Пушкина, где находится захоронение цадика Нахмана.

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