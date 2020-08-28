На Днепре баржа потопила лодку с рыбаками: есть жертва

Утром, 28 августа, на Днепре, возле Новой Каховки перевернулась лодка с двумя рыбаками, один из которых погиб. Ранее в Киеве возле моста Метро мужчина упал с гидромотоцикла и утонул.

Как сообщает Online НК, в Херсонской области лодку с двумя местными рыбаками затянуло под баржу, которая шла фарватером на шлюзование. В результате плавсредства столкнулись, и лодка перевернулась. Одному из рыбаков удалось спастись, а другой — утонул.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Новокаховского отдела полиции, устанавливающая причины трагедии. Спасенного рыбака госпитализировали в Центральную городскую больницу Новой Каховки.

Ранее сообщалось, что на Виннитчине в сельском пруду утонули двое 7-летних мальчиков — они учились в одном классе.

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