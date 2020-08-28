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Происшествия

Российского провокатора из Германии, раздававшего прохожим деньги во Львове, депортировали из Украины

16:55 28 августа 2020
Раздача денег

В четверг, 27 августа, СБУ совместно с полицией депортировали из Украины гражданина Германии Дениса Барона, который раздавал деньги в центре Львова. При этом он называл себя «Иисусом Христом» и «посланником Бога».

Как сообщает Zaxid.net, Дениса Барона ранее замечали в провокациях на территории Германии, где он призывал к выходу страны из ЕС и НАТО, а также к тесному сотрудничеству с Россией.

«Сначала он позиционировал себя, как пастор непризнанной религиозной организации, проводил на Львовщине мероприятия. Способствовал и совершал действия, направленные на усиление среди определенных групп населения настроений, которые приводили к чувству вражды и религиозного возбуждения», — заявила пресс-секретарь СБУ Львовщины Роксолана Яворская.

Кроме того, Денис Барон призывал к свержению конституционного строя, объединению Украины, России и Беларуси в одно государство. В результате таких действий его депортировали в Польшу и запретили въезд в Украину на три года.

Ранее раздачей денег занимался «луцкий террорист» Максим Кривош, который захватил заложников в автобусе.

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