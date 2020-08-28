Курсантки, выжившие в жуткой аварии после наезда пьяного майора, мечтают стать врачами (фото)

Жуткий случай произошел в Киеве 25 августа. Пьяный майор, сев за руль своего автомобиля, сбил трех курсанток, которые только поступили в военный колледж и пришли получать форму. Удар автомобиля оказался такой силы, что девушек отбросило на несколько метров. Весь дворик, в котором произошел этот дикий случай, был в крови. Пострадавших доставили в больницу. Их состояние было стабильно тяжелым. К сожалению, у двоих курсанток пришлось ампутировать по одной ноге — настолько были раздроблены кости после удара. Более того, у 23-летней Саши Гуй из Кировоградской области могут отнять и вторую ногу. Но врачи делают все возможное, чтобы сохранить конечность. У третьей пострадавшей обошлось пока без ампутации. Однако медики опасаются, что операцию все-таки придется делать. В один миг выходка пьяного офицера поломала жизнь трем красивым девушкам — Александре Гуй, Галине Николин и Татьяне Николаевой. 36-летнему майору Владимиру Холодному, который должен был быть у них начальником курса, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. «ФАКТАМ» удалось пообщаться с волонтером волонтерской сотни «Доброволя» Натальей Воронковой, которая одной из первых оказалась на месте происшествия и сейчас помогает курсанткам. По ее словам, девчата еще не до конца осознали, что с ними произошло. Но, несмотря на ужасные травмы, ведут себя достаточно мужественно.

«Теперь я должна смириться с тем, что у меня нет ноги»

— Девчата сразу после аварии были в шоковом состоянии, но в сознании. Потом, когда «скорая» везла их в больницу они все трое потеряли сознание, — вспоминает Наталья Воронкова. — Тем не менее, несмотря на ту адскую боль, которую девочки испытывали после полученных травм, они держались мужественно.

Помню, когда в палату к одной из пострадавших — к Татьяне Николаевой, сразу после операции зашел полковник, начальник медицинской службы, она пришла в себя, открыла глаза и сказала: «Желаю здоровья, пан полковник». Все медики, видевшие это, в буквальном смысле расплакались.

— После трагедии прошло несколько дней. Какое сейчас психологическое состояние у девушек?

— Мне кажется, что они до сих пор еще до конца не осознали случившееся. Одна призналась: «Мне бы очень хотелось все забыть. Я настроена бороться за свое будущее». Все девушки говорят, что они хотят учиться дальше в этом военном колледже, хотят стать врачами. Насколько мне известно, представители руководства колледжа на словах пообещали, что девчат зачислят. Жду письменного подтверждения. Поскольку говорить можно что угодно. А месяц пройдет — и все про это забудут.

— Девушки были знакомы между собой до трагедии?

— Можно сказать, что нет. Как это бывает, когда поступаешь на первый курс — еще только начинаешь присматриваться к тем, кто с тобой будет учиться, знакомишься. Галя и Таня познакомились, когда поступали в колледж, а Саша — третья пострадавшая девочка, впервые увидела своих подруг по несчастью в тот страшный день.

Они все из разных мест. Таня из Ривненской области, Галя из Борислава Львовской области и Саша из Кировоградской области из села.

Татьяна Николаева

— Кто сейчас рядом с девушками в больнице?

— Родители по возможности находятся рядом. К Тане и Гале приехали их парни. К Саше приехал брат. Он служит в зоне ООС. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность командиру воинской части, где служит брат Саши, за то, что его отпустили в такой незапланированный отпуск.

У девочек очень много друзей. Очень приятно, что они не оставили своих подруг в беде, тоже периодически приезжают, навещают их. Очень много друзей, кстати, у Саши.

Александра Гуй

Перед тем как кто-то заходит в палату к девочкам, мы инструктируем их: ни в коем случае нельзя плакать. Была такая ситуация. К Саше пришли друзья, стоят в коридоре, рыдают, для всех это очень большая трагедия. Я говорю, что Саша не должна видеть их слез. В палату разрешили зайти только папе девушки. Он священник. Мужчина зашел к дочке и, чтобы сделать ей сюрприз, включил телефон на громкую связь. Саша не знала, что к ней приехали друзья из Кировоградской области. Я в этот момент тоже была в коридоре и все видела. Когда друзья услышали голос Саши, они начали вытирать слезы и как-то вдруг преобразились. Стали так бодро разговаривать, словно и не плакали еще минуту назад. «Саша, держись!» — говорили ребята. «А кто пришел?» — спросила Саша, не видя своих друзей. И те на перебой: «Я здесь!», «И я тоже!», «Мы с тобой, мы тебя не бросим. Мы будем помогать». Плакать нельзя, но у меня самой слезы в глазах стояли.

Саше ведь в жизни пришлось не сладко. Когда ей было 8 лет, она перенесла болезнь, после которой потеряла волосы. Саша все детство проходила в париках. Жили они в селе небогато, а парики стоили недешево. Потом Саша выросла, переехала в Киев. До поступления начала работать в «Охматдете» в отделении трансплантации, и там ей коллеги подарили парик из натуральных волос. Саша была счастлива.

Перед поступлением Саша сказала маме: «Молись за меня, чтобы я поступила». Мама девушки мне призналась: «Я так молилась за дочку, чтобы с ней все было хорошо. И тут такая трагедия… Я не знаю, как с этим дальше жить».

Галина Николин

Когда отец Саши зашел к ней в палату реанимации, девушка сказала ему: «Бог дал мне такое испытание. Я уже смирилась, что у меня нет волос. Теперь я должна смириться с тем, что у меня нет ноги».

Состояние ее здоровья по-прежнему остается тяжелым. Девушка все еще в реанимации. Врачи поднимают вопрос об ампутации у нее и второй ноги… Совсем недавно проходил консилиум с врачами ортопедии. Они говорят, что есть шансы сохранить конечность, но все зависит от организма Саши, как он будет реагировать.

Родители всех девушек не могут оправиться от потрясения. Отправить здорового ребенка учиться в Киев, а потом узнать, что он стал инвалидом.

«Майор хотел, то ли пошутить над курсантками, то ли их попугать»

— Для лечения пострадавших требуются деньги? Может, нужны какие-то особые медицинские препараты?

— Все расходы по лечению взял на себя военный госпиталь, где находятся девушки. Но мы вместе с их родителями приняли решение открыть на всех троих одну общую карточку. Эта карточка зарегистрирована на меня. После окончания курса лечения девчата будут проходить реабилитацию. Кроме того, им нужны будут протезы, и хочется, чтобы они получили хорошие протезы. Ведь девушкам по 23−24 года, еще вся жизнь впереди. Именно поэтому мы и собираем средства.

Наталья Воронкова: «Несмотря на ужасные травмы, девушки ведут себя достаточно мужественно»

— Вы общались с девушками. Можете рассказать, как произошла эта трагедия?

- Девушки приехали получать военную форму. Они стояли на улице возле крыльца с высокими ступеньками, ждали своей очереди. В это время во дворике появился майор Холодный, которого накануне будущим курсанткам представили как начальника курса. Кстати, сам Холодный устроился в военный колледж только месяц назад.

Наверное, майор так обрадовался своей новой должности, что очень хорошо отметил это событие. И вот, уже будучи сильно пьяным, сел в автомобиль и включил в салоне громкую музыку. Видимо, хотел, то ли пошутить над молодыми девушками, то ли их попугать. Он на полной скорости поехал прямо на группу будущих курсанток. Те бросились врассыпную. Кто-то отпрыгнул в сторону, кто-то забежал на ступеньки. И тогда майор поехал на второй круг. Перед самыми ступеньками он не справился с управлением и машина высочила на крыльцо, на котором стояли девчата. То, что курсантки стояли на этих ступеньках, и сыграло с ними такую злую шутку. Девушки думали, что на крыльце они будут в безопасности. А в результате им просто раздробило кости на ногах об эти ступеньки.

Что делал после этого майор, неизвестно. Я спрашивала свидетелей, других курсантов, которые находились в том же дворике в момент чрезвычайного происшествия. На того офицера уже никто не обращал внимания. Все кинулись помогать пострадавшим.

Теперь майору Холодному грозит от трех до восьми лет лишения свободы. За такой поступок — это очень мало. Он же просто поломал жизнь троим девушкам.

И еще много вопросов. Например, к командованию воинской части, где находится колледж. Как на территории оказалась гражданская машина? Кроме того, майор же пил не в одиночку? С кем он пил? Я думаю, что все военнослужащие, которые принимали участие в той пьянке, должны быть уволены.

Майору Владимиру Холодному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет

— Вы были на суде, когда Холодному избирали меру пресечения. Как он себя вел? Знаю, что его супруга давала свидетельские показания, но в теленовостях ее выступление не показали.

— Это потому что адвокат Холодного, когда супруга майора давала показания, попросил, чтобы журналисты выключили камеры. Но никто не запрещал говорить о том, что происходило в зале суда, потому я скажу, как было дело. Судья спросил супругу Холодного: употребляет ли ее муж спиртное. На что та ответила, что он может выпить, но только по праздникам. И тогда судья спросил: «Какой праздник был 25 августа?» — «Праздника никакого не было», — ответила супруга майора.

P.S. По просьбе волонтера Натальи Воронковой публикуем номер карточки, на которую можно перечислять средства для пострадавших курсаток. 5168 7456 0514 9878 Приват банк. Получатель Наталья Воронкова.

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