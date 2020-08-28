Полиция установила еще 35 причастных к нападению на автобус на трассе Киев — Харьков и начала задержания

В полиции установили личности еще 35 граждан, которые могут быть причастны к обстрелу автобуса под Харьковом 27 августа. Это жители Харькова, Днепра и Полтавы. Пятеро из подозреваемых доставлены в полицию для следственных действий. Как известно, вскоре после инцидента с нападением на трассе были задержаны 14 человек.

Новые данные следствия обнародовал начальник полиции Харьковщины Валерий Сокуренко. «Уже вчера нам было понятно, что эти 14 — это не все участники конфликта… Была проведена радиоразведка. У нас есть фамилии, адреса, телефоны еще 35 граждан, которые имеют к этому отношение. Некоторые из них уже задержаны сегодня», — цитирует Укринформ главного полицейского области.

Часть из задержанных подозревается в хулиганстве, часть — в покушении на убийство. «Не все покушались на убийство… Кто-то просто кого-то толкал, а кто-то бросал коктейли Молотова, туда, в автобус», — заявил Сокуренко.

Напомним, вечером 27 августа возле города Люботин Харьковской области группа лиц напала на микроавтобус, предварительно перекрыв дорогу транспортному средству. Автобус был обстрелян из травматического оружия. Пассажиров отправили в больницу Харькова.

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