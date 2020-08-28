Дело Гандзюк: прокуратура просит 12 лет для Мангера и Левина

В суде Киева началось рассмотрение по существу дела об убийстве Екатерины Гандзюк. На скамье подсудимых двое — глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник депутата облсовета Алексей Левин. В суде был зачитан обвинительный акт, для Мангера и Левина обвинители просят по 12 лет лишения свободы.

Как сообщается на странице Gandziukgate в Facebook, адвокат потерпевших Ольга Веретильник подала ходатайство об аресте имущества обвиняемых. Также потерпевшая сторона подала гражданские иски к обвиняемым и требует 23 млн грн как возмещение морального вреда.

Защита Мангера предложила перенести слушания дела в другой суд, поближе к месту жительства участников процесса. Это предложение не встретило понимания у судей.

Мангер и Левин, а также их адвокаты заявили, что им непонятна суть обвинений, а к обвинительному акту много вопросов.

Напомним, по версии обвинения, Мангер вступил в предварительный сговор с Левиным, организовал нападение на Гандзюк в июле 2018 года, а четыре месяца спустя тяжелые химические ожоги привели к смерти пострадавшей.

Непосредственные исполнители нападения и координатор их действий уже осуждены. За «умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное по предварительному сговору», участники группы получили от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

Фото watchersdotmedia/Facebook

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