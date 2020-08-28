Три девушки-курсантки военно-медицинской академии, чудом выжившие после того, когда их сбил пьяный начальник курса майор Владимир Холодный, понемногу приходят в себя. Правда, одна из девушек, Саша Гуй, по-прежнему находится в реанимации. Врачи ампутировали ей одну ногу. Решается вопрос о том, удастся ли сохранить вторую.

Две другие девушки — Таня Николаева и Галина Николин — уже переведены в обычную палату. Татьяне также ампутировали ногу. Гале ампутацию не проводили, но врачи пока не берутся делать какие-либо прогнозы в отношении девушки. У нее настолько раздроблены кости, что, возможно, и ей придется ампутировать ногу. Хотя в госпитале делают все возможное, чтобы этого не произошло.

С пострадавшими курсантками постоянно общается волонтер волонтерской сотни «Доброволя» Наталья Воронкова. По нашей просьбе Наталья сфотографировала пострадавших девушек в госпитале.

— Девчата держатся мужественно, — рассказала волонтер «ФАКТАМ». — Еще совсем недавно они жили обычной жизнью и были несказанно счастливы, так как им удалось поступить в военно-медицинскую академию. Мечта у них была одна на троих — стать военным врачом, чтобы спасать жизни других людей. Но 25 августа их жизни перевернулись…

Хочу рассказать немного о пострадавших курсантках.

Таня Николаева. Ей недавно исполнилось 24 года. Она мечтала стать гинекологом. В госпитале, едва придя в себя и увидев полковника ВСУ, врача-травматолога, Таня, несмотря на страшную боль, бодро сказала ему: «Желаю здоровья, товарищ полковник».

Татьяна Николаева

Гале Николин 23 года. Она очень хотела стать хирургом. Но поступила на врача общей практики воздушных войск. Ее назначили командиром роты. Сразу же после того жуткого происшествия Галя, лежа на асфальте со сломанными ногами, начала раздавать команды другим девушкам-курсантам, которые не пострадали от наезда пьяного майора: кому и что делать, как оказывать первую медицинскую помощь…

Галина Николин

Саше Гуй также 23 года. Она с детства мечтала быть кардиохирургом. Но впоследствии все-таки решила стать анестезиологом. Саша — боец. Еще в детстве, потеряв волосы, она не опустила руки, не замкнулась в себе. А когда выросла, приехала из своего села в Кировоградской области в Киев и устроилась работать в «Охматдет»…

Александра Гуй

Виновник аварии майор Владимир Холодный арестован на два месяца. На суде по избранию ему меры пресечения, военный сказал, что раскаивается в содеянном.

«Хочу извиниться перед пострадавшими и их семьями. Я всегда имел честь и совесть и никогда не старался избегать наказаний. И сейчас не буду этого делать. Я каюсь. Я буду до конца жизни теперь нести этот крест», — сказал майор, когда ему было предоставлено последнее слово.

Ранее «ФАКТЫ» подробно рассказывали о том, как произошла эта трагедия, и как пострадавшие девушки чувствуют себя в госпитале.

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