Опальному нардепу от "Слуги народа" Гео Леросу подожгли автомобиль: видео с места ЧП

Народному депутату от «Слуги народа» Гео Леросу, известному своими разоблачающими видео об окружении президента, сожгли машину. Об этом сообщил сам парламентарий, продемонстрировав видео догорающего авто. Несмотря на то, что на месте работают пожарные, машина сильно пострадала и скорее всего восстановлению не подлежит.

Видео Лерос опубликовал на странице в Facebook.

Напомним, 11 августа в Киеве подожгли автомобиль Tesla, который принадлежал экс-главе Офиса президента Андрею Богдану. А в ночь на 16 августа в Броварах под Киевом сожгли авто, используемое журналистами-расследователями программы «Схемы». Во втором случае предполагаемого поджигателя уже нашли. Мужчину родом из Луганской области арестовали на два месяца, но с правом выйти под залог 175 тыс. грн.

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