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Происшествия

Затянуло под баржу: стали известны подробности трагедии с рыбаками на Днепре

23:55 28 августа 2020
Груженая баржа

В пятницу, 28 августа, печальную статистику смертей украинцев на воде пополнил случай, который произошел на реке Днепр вблизи Новой Каховки в Херсонской области: там речной буксир с тяжело груженой баржой совершил наезд на рыбацкую лодку, в результате чего погиб 63-летний мужчина.

В полиции Херсонской области рассказали о подробностях инцидента.

«Предварительно установлено, что 49-летний капитан буксира-тягача буксировал баржу в направлении Каховской ГЭС и совершил наезд на лодку „Южанка“, на которой находились двое мужчин. В результате одного из них затянуло под баржу», — говорится в сообщении.

По данным полиции, когда 63-летнего мужчину достали, он уже был мертв.

Другого 60-летнего рыбака с ушибами рук доставили на медобследование в городскую больницу.

Причина смерти погибшего устанавливается.

Отмечается, что в настоящее время устанавливается причина смерти погибшего. Проводятся необходимые следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 291 Уголовного кодекса Украины «Нарушение действующих на транспорте правил».

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом случае смерти на рыбалке: в Волынской области, на реке Турия в Ковельском районе 38-летний мужчина погиб от поражения током, задев удочкой линию электропередач.

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