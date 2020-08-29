Пока мама была на кассе: под Киевом похитили 5-летнюю девочку, полиция сумела задержать подозреваемого

Вечером в пятницу, 28 августа, на автозаправочной станции в Борисполе Киевской области неизвестный похитил 5-летнего ребенка и скрылся с ним на автомобиле. Ранее другого 5-летнего ребенка пытались похитить прямо в метро столицы.

Инцидент произошел на улице Лютнева, пишет информационный ресурс «Киев оперативный».

«28.08.2020 в 20:10 на линию „102“ в Киевской области поступило сообщение о похищении ребенка. Якобы, в городе Борисполь на улице Лютнева, 1, с территории АЗС „ОККО“, неизвестные на автомобиле KIA AI1301CO похитили девочку 2015 рождения», — отмечено в сообщении.

Также сообщалось о том, что в области правоохранители развернули план-перехват по розыску преступника и ребенка.

В комментариях посту очевидцы заявили, что видели, как произошло похищение. По их словам, мама ребенка находилась на кассе заправки, а папа — в автомобиле. Девочка стояла возле игрушек, как вдруг парень схватил ребенка и унес.

Позже появилось новое сообщение в группе о том, что правоохранителям удалось задержать похитителя.

«Разыскиваемое авто найдено в Борисполе. Ребенка тоже нашли, с ним все хорошо. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства», — сказано в посте.

Также в сети опубликовали фотографии с задержания преступника, отметив, что его сейчас допрашивает полиция.

Читатели страницы благодарят полицию за оперативную работу, а также предлагают возможные меры наказания похитителя.

Между тем официального подтверждения о похищении ребенка в Борисполе пока не было.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году под Киевом лжеволонтер украла у мамы 3-месячного ребенка. К счастью, ее быстро нашли.

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