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"Скорую" так и не дождались: пожилая женщина полтора часа истекала кровью под стенами мэрии Фастова (видео)

7:54 29 августа 2020
скорая

В Украине расследуют очередной случай неоказания человеку медицинской помощи. В городе Фастове Киевской области пожилая женщина полтора часа дожидалась на улице «скорой». Пенсионерка потеряла сознание во время прогулки, а при падении еще и ударилась головой о бордюр. Поняв, что бригада «скорой» может и не приехать, прохожие вызвали патрульную полицию. Она и отвезла пострадавшую в медучреждение.

Как сообщает ТСН, пожилой фастовчанке стало плохо в самом центре города, под стенами мэрии. Там женщина и лежала в луже крови. Сейчас работники «скорой» оправдываются, что спецавтомобилей в городе немного — всего четыре, и в тот момент все машины были заняты.

«Неужели не нашлось того, кто завезет ее (пострадавшую) собственным транспортом… Человек два часа лежал, а если бы еще два часа машина не ехала?» — заявил Андрей Герцун, главврач районной больницы Фастова.

Пострадавшая пенсионерка скончалась три дня спустя после госпитализации от отека мозга. Семья женщины подозревает, что виной всему несвоевременное оказание медицинской помощи. Родные пенсионерки обратились в полицию, уже начато расследование.

Напомним, ранее похожий скандал был в Харькове, когда пациенту с инсультом не оказали вовремя помощь. Мужчину полдня возили по городу по разным больницам, а медучреждения не хотели принимать пациента.

А в Умани мужчина с сердечным приступом несколько часов пролежал у стен районной больницы. Из медучреждения к пострадавшему так никто и не вышел.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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