Дорожные знаки истребителям не указ: на видео попал курьезный момент посадки самолета ВСУ на трассу Киев — Чоп

В Украине истребитель во время приземления на международной трассе Киев — Чоп снес дорожный знак. Инцидент произошел в Ровенской области на участке трассы, который переоборудовали во взлетно-посадочную полосу.

Автомобили пустили в объезд на время, пока военные на истребителях проводили учения, сообщает ТСН.

Пилот самолетаа при посадке зацепил дорожный знак с указанием рекомендуемого скоростного режима — 90 километров в час, а затем вместе с ним поднялся в небо. Автодорожники сообщили, что установят новый знак.

Также стало известно, что 28 августа над пляжем в курортном поселке Лазурное Скадовского района Херсонской области пронеслись несколько военных самолетов. Видео с полетами засняли отдыхающие на пляже.

«Непонятные сверхнизкие полеты военных над пляжем в Лазурном, Херсонская область», — говорится в подписи под видео в Telegram-канале «ХС|Харьков».

Как писали «ФАКТЫ», в апреле в Мелитополе Запорожской области истребитель МиГ-29 совершил аварийную посадку.

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